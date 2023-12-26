антон петров и певица максим фото Марина Абросимова, известная под сценическим именем МакSим, зарекомендовала себя как одна из самых ярких звёзд российской эстрады. Родившись в Казани, она начала свою карьеру в начале 2000-х и быстро стала известной благодаря своему уникальному голосу и глубоким,Далее
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