антон петров и певица максим фото Марина Абросимова, известная под сценическим именем МакSим, зарекомендовала себя как одна из самых ярких звёзд российской эстрады. Родившись в Казани, она начала свою карьеру в начале 2000-х и быстро стала известной благодаря своему уникальному голосу и глубоким,

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