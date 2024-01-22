ШРИМ поистине уникальный образовательный проект, пространство трансформации и древних ведических знаний, которое изменит вашу жизнь. Аналогов ШРИМ не существует. Школа построена на науке самопознания, понимании себя и мира в его глубине. Мы предоставляем уникальные практики и знания, которые

Далее

...