Inna Arni
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Краткая информация

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Inna Arni
3 ч.
ШРИМ поистине уникальный образовательный проект, пространство трансформации и древних ведических знаний, которое изменит вашу жизнь. Аналогов ШРИМ не существует. Школа построена на науке самопознания, понимании себя и мира в его глубине. Мы предоставляем уникальные практики и знания, которые
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Регистрация - "Зазеркалье" - shkolashrim

Inna Arni
3 ч.
Указал свою фамилию - "Arni"Изменил свое имя на "Inna"

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