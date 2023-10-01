Заполнил раздел "любимые книги" : "Томас и друзья"
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 21.04.2006, 17 лет
- Студент
- Ничего серьёзного
- 0 друзей
Заполнил раздел "любимая еда" : "Быстрое питание"Заполнил раздел "любимые игры" : "Trainz"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Машинист"Заполнил раздел "любимые фильмы" : "Край (2010)"Далее