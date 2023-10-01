Арья Шах
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Краткая информация

  • 21.04.2006, 17 лет
  • Студент
  • Ничего серьёзного
  • 0 друзей
Арья Шах
1 д.

Заполнил раздел "любимая еда" : "Быстрое питание"Заполнил раздел "любимые игры" : "Trainz"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Машинист"Заполнил раздел "любимые фильмы" : "Край (2010)"

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Арья Шах
1 д.

Указал день своего рождения "21.04.2006"Изменил свое образование на "Студент"Изменил семейное положение на "Не женат"Указал свою фамилию - "Шах"

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Картина дня

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