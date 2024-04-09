Кажется, будто фэнтези меня никогда не отпустит. Но еще и теперь, когда мне повстречалась такая книга, а уж с каким говорящим названием, не прочесть ее, считаю, почти грех. Описание романа «Потому что лень» (ох, как же нравится мне название, сразу приходит осознание, что еще и другие оправдывают...Далее
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