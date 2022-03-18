Для чего нужны отраслевые бизнес-ассоциации? Ассоциация – одна из наиболее распространенных и хорошо себя зарекомендовавших форм содружества коммерческих организаций с целью объединения усилий для совместной работы в общей сфере деятельности. Такого рода союзы помогают всем: крупные игроки