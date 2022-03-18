В современных крупных городах постоянно обостряется вопрос с очисткой канализационных вод. Бурное технологическое развитие человечества привело к ситуации, когда сточные канализационные воды с каждым годом наносят все больший урон экологии и ставят в опасность водные ресурсы планеты. Чтобы свести к
Для чего нужны отраслевые бизнес-ассоциации? Ассоциация – одна из наиболее распространенных и хорошо себя зарекомендовавших форм содружества коммерческих организаций с целью объединения усилий для совместной работы в общей сфере деятельности. Такого рода союзы помогают всем: крупные игроки
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Добрый день! Это официальная страница Ассоциации производителей и поставщиков очистного оборудования «Экологический комфорт» в Мир Тесен. В настоящее время членами ассоциации являются компании-лидеры в области производства, установки и эксплуатации очистного оборудования для сточных вод: ТОПОЛ-ЭКО
Ассоциация «Экологический комфорт» объединяет ведущих производителей и поставщиков очистных сооружений сплоченных идеей инновационного развития сферы очистки сточных вод и создания цивилизованных условий на рынке для успешного внедрения новых технологий, отвечающих требованиям нормативов качества