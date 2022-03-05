Комплект украшений TOURMALINE с натуральным розовым турмалином рубеллит и земляничным кварцем https://zen.yandex.ru/media/id/5d58538ff… ...Самым известным в истории рубеллитом является … рубин. Не просто рубин, а Рубин Цезаря...Камень находили и использовали в украшениях с незапамятных времен. И