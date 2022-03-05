Жду новых друзей🌿 Много интересных украшений ручной работы https://zen.yandex.ru/id/5d58538ffc69ab00adcb594a?device_id=394522b76a82db4d9c87bb0aa5729641&uuid=3008f8eaeab74eada89e3760379e48d8&lang=ru
Краткая информация
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Серьги-палочки STYLUS с турквенитом и жёлтым агатом https://zen.yandex.ru/media/id/5d58538ff… ...Существует мнение, что турквенит способствует устранению из биополя человека негативной энергии, настраивает на самоуглубление и самосозерцание... Турквенит также считается камнем, который делает цели
Серьги ETHIOPIA с натуральным эфиопским жёлтым опалом https://zen.yandex.ru/media/id/5d58538ff… ...Многие века жёлтый опал использовали в магических обрядах, ритуалах на счастье и удачу. Мощная сила камня созидательно воздействует на характер обладателя и разные области его жизни. Жёлтые талисманы
Комплект украшений TOURMALINE с натуральным розовым турмалином рубеллит и земляничным кварцем https://zen.yandex.ru/media/id/5d58538ff… ...Самым известным в истории рубеллитом является … рубин. Не просто рубин, а Рубин Цезаря...Камень находили и использовали в украшениях с незапамятных времен. И
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