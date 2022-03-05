Краткая информация

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Rome Paul

Серьги-палочки STYLUS с турквенитом и жёлтым агатом https://zen.yandex.ru/media/id/5d58538ff… ...Существует мнение, что турквенит способствует устранению из биополя человека негативной энергии, настраивает на самоуглубление и самосозерцание... Турквенит также считается камнем, который делает цели

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Rome Paul

Серьги ETHIOPIA с натуральным эфиопским жёлтым опалом https://zen.yandex.ru/media/id/5d58538ff… ...Многие века жёлтый опал использовали в магических обрядах, ритуалах на счастье и удачу. Мощная сила камня созидательно воздействует на характер обладателя и разные области его жизни. Жёлтые талисманы

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Rome Paul

Комплект украшений TOURMALINE с натуральным розовым турмалином рубеллит и земляничным кварцем https://zen.yandex.ru/media/id/5d58538ff… ...Самым известным в истории рубеллитом является … рубин. Не просто рубин, а Рубин Цезаря...Камень находили и использовали в украшениях с незапамятных времен. И

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Rome Paul

Изменил свое фото обложки

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