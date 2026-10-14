Что такое модульное здание и почему его выбирают Модульное здание — это конструкция, собранная из отдельных блоков заводского изготовления. Каждый блок представляет собой готовый элемент с каркасом, утеплителем, отделкой и инженерными системами. Блоки соединяются между собой на месте, образуя ... Далее