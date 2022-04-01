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Краткая информация
- 01.04.1922, 100 лет
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трие суть свидетельствующии на земли, дух, и вода, и кровь: и трие во едино суть Эта троица стала совершенным “единым” впервые в Богочеловеке. Бог, Вечный Дух, стал человеком, соединился с телом и кровью. И Он показал, что совершенный и праведный человек существует только после полного соединения с
День такой хороший
Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном.
არის იესო ქრისტე, რომელიც მოვიდა წყლითა და სისხლით; არა მარტო წყლით, არამედ წყლითა და სისხლით; და ამას მოწმობს სული, რადგანაც სულია ჭეშმარიტება. ვინაიდან სამნი მოწმობენ ზეცად: მამა, სიტყვა და სული წმიდა, ხოლო ეს სამი ერთია. და სამნი მოწმობენ ქვეყნად: სული, წყალი და სისხლი, ხოლო ეს სამი ერთია.