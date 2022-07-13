Несколько лет назад я создавал страницу в этой сети с использованием старого псевдонима. Сейчас я решил создать страницу заново. Надеюсь, что она будет полезна и мне и всем моим друзьям.
Краткая информация
- Доктор наук
- Писатель
- 0 друзей
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Заполнил раздел "любимые книги" : "Много разных"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Много разной"Заполнил раздел "любимые фильмы" : "Много разных"Изменил свое образование на "Доктор наук"Указал свою профессию - "Писатель"Указал свой статус: "Поэт, драматург"
Добавил свое фото обложки