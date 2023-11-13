Слушайте свое внутреннее “я”, чтобы сделать этот день удачным Иллюстрация от Kandinsky 2.2 13 ноября обратите внимание на то, как вы распределяете свое время между работой, отдыхом и близкими. Постарайтесь найти равновесие, чтобы жить полноценной и счастливой жизнью. Помните, что самое ценное

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