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В регионе сохранится плюсовая температура Фото: pxhere.com В Алтайском крае новая неделя начнется с дождя и снега. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре. По региону температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. В большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. НаДалее
На молодых людей завели дело о подготовке диверсии Фото: pxhere.com Силовики в Подмосковье задержали двух молодых людей, которые собирали данные на территории воинской части. Об этом сообщает Baza. Молодые люди 18 и 19 лет проникли на территорию воинской части, расположенной в Дмитровском районе 8Далее
Анонимный продюсер заявил, что в ближайшее время она начнет выпускать новые работы Фото: pxhere.com Алла Пугачева некоторое время скупала песни, чтобы впоследствии записать их. Об этом сообщает “Комсомольская правда” со ссылкой на продюсера, который пожелал остаться анонимным. По словам источника,Далее
Центральный районный суд Барнаула Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК Информация о личности “товарища по несчастью” известного общественника Сергея Завалихина получила свое официальное подтверждение Стало известно, кто оказался вторым обвиняемым в уголовном деле главы алтайского отделения Российского СоюзаДалее