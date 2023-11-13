Горняк 22
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Краткая информация

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Горняк 22
10 ч.
Слушайте свое внутреннее “я”, чтобы сделать этот день удачным Иллюстрация от Kandinsky 2.2 13 ноября обратите внимание на то, как вы распределяете свое время между работой, отдыхом и близкими. Постарайтесь найти равновесие, чтобы жить полноценной и счастливой жизнью. Помните, что самое ценное
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Экспериментируйте. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 13 ноября

Горняк 22
10 ч.
В регионе сохранится плюсовая температура Фото: pxhere.com В Алтайском крае новая неделя начнется с дождя и снега. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре. По региону температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. В большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. На
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Будет снегодождь. О погоде в Алтайском крае 13 ноября

Горняк 22
10 ч.
На молодых людей завели дело о подготовке диверсии Фото: pxhere.com Силовики в Подмосковье задержали двух молодых людей, которые собирали данные на территории воинской части. Об этом сообщает Baza. Молодые люди 18 и 19 лет проникли на территорию воинской части, расположенной в Дмитровском районе 8
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Двое парней собирали данные о технике на территории воинской части в Подмосковье

Горняк 22
10 ч.
Анонимный продюсер заявил, что в ближайшее время она начнет выпускать новые работы Фото: pxhere.com Алла Пугачева некоторое время скупала песни, чтобы впоследствии записать их. Об этом сообщает “Комсомольская правда” со ссылкой на продюсера, который пожелал остаться анонимным. По словам источника,
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Алла Пугачева закупила песен на несколько новых альбомов

Горняк 22
10 ч.
Центральный районный суд Барнаула Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК Информация о личности “товарища по несчастью” известного общественника Сергея Завалихина получила свое официальное подтверждение Стало известно, кто оказался вторым обвиняемым в уголовном деле главы алтайского отделения Российского Союза
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Что известно о втором фигуранте дела лидера алтайских "афганцев" Завалихина - Толк 13.11.2023

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