Timа Vertu
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Краткая информация

  • 29.03.1980, 44 года
  • Специальное
  • В активном поиске
  • Повар
  • 1 друг
Timа Vertu
Указал день своего рождения "29.03.1980"Изменил свое образование на "Специальное"Указал свою профессию - "Повар"Изменил семейное положение на "В активном поиске"Указал свой статус: "Хорошее кафе, и кофе вкусный ☕"Указал свой псевдоним - "Yahoo"

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