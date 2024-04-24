Указал день своего рождения "29.03.1980"Изменил свое образование на "Специальное"Указал свою профессию - "Повар"Изменил семейное положение на "В активном поиске"Указал свой статус: "Хорошее кафе, и кофе вкусный ☕"Указал свой псевдоним - "Yahoo"