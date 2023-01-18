Краткая информация

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Ретроградные планеты

Ретроградные планеты - это то, что вы начали делать и изучать в прошлых жизнях, но по каким то причинам не успели сделать и поставить жирную точку и в эту жизнь пришли, чтобы наконец-то закончить.


В этой жизни, вы будете по этой планете и по тому дому где она стоит

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#карта_дня ❄️18 января


Доброе и светлое утро.


Каждого из нас ждёт дорога, где нужно будет взаимодействовать с другими, обычно это и каждый день происходит, потому что деньги это всегда бизнес перед нашими глазами - это и магазины, и кафе и рынки, транспорт и коммунальные счета.


Но когда выходит

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#карта_дня Приветствую .


Вторник начинается с посещения любого государственного учреждения, который предоставляет любые виды услуг, кого смущает казённый дом - то это от словно казна, платить казну государству , и это значит не только тюрьма как все привыкли считать .


Если вы желаете работать в

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Картина дня

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