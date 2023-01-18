Краткая информация
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#карта_дня ❄️18 января
Доброе и светлое утро.
Каждого из нас ждёт дорога, где нужно будет взаимодействовать с другими, обычно это и каждый день происходит, потому что деньги это всегда бизнес перед нашими глазами - это и магазины, и кафе и рынки, транспорт и коммунальные счета.
Но когда выходитДалее
#карта_дня Приветствую .
Вторник начинается с посещения любого государственного учреждения, который предоставляет любые виды услуг, кого смущает казённый дом - то это от словно казна, платить казну государству , и это значит не только тюрьма как все привыкли считать .
Если вы желаете работать вДалее