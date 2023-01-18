Ретроградные планеты

Ретроградные планеты - это то, что вы начали делать и изучать в прошлых жизнях, но по каким то причинам не успели сделать и поставить жирную точку и в эту жизнь пришли, чтобы наконец-то закончить.





В этой жизни, вы будете по этой планете и по тому дому где она стоит

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