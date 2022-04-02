☺ ☺ Для каждoгo идеaл фигуpы свой и кaждый сaм выбиpaет, в кaкoм веcе ему кoмфoртнo😊 ☝ Тoлько не зaбываем, чтo лишний веc - этo не тoлькo эcтетикa и любoвь к себе - этo еще и ocoбеннocти, cвязaнные с лишним веcoм.... Никтo не хoчет бoльные нoжки или cпинкy или дpугие пpoблемы! 👉 Дaвaйте любить себя
Краткая информация
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Кабачок в нашей жизни😉 ☝ Сегодня мы поговорим про кабачок- один из спорных овощей при снижении веса. Свежий кабачок- НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ и НИЗКОУГЛЕВОДНЫЙ овощ.👈 ☝ В 100 гр мякоти сырого кабачка: белки - 0,6 гр, жиры - 0,3 гр, углеводы - 4,6 гр. ⠀⠀ ☝ В 100 гр тушеного кабачка: белки - 1,23 гр, жиры -
Неужели вам кажется, что красота требует жертв???😉 Что вы, это не так - красота требует, прежде всего- желания, правильного ежедневного подхода! ☝ Как вы думаете, для чего нужны диетологи? Эндокринологи? Консультанты по питанию? Думаете просто так? Тогда и парикмахеры, и стоматологи нам не нужны...
💪 💪 ТРЕНИРУЕМ ИММУННУЮ СИСТЕМУ💪 💪 💪 Представьте, что вы тренер, а иммунные клетки ваша команда💪 . Вы как опытный тренер поддерживаете сильных членов команды и помогаете стать сильнее слабым! Эти правилами вы уже сейчас можете начать поддерживать свою команду: 💥 Крепкий и здоровый сон не менее 7-8
💥 У вас тоже получится!💥 Не нужно придумывать оправдания тому, что вы до сих пор не начали снижать вес☝ Пора просто начать действовать💪 💪 💪