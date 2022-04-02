Неужели вам кажется, что красота требует жертв???😉 Что вы, это не так - красота требует, прежде всего- желания, правильного ежедневного подхода! ☝ Как вы думаете, для чего нужны диетологи? Эндокринологи? Консультанты по питанию? Думаете просто так? Тогда и парикмахеры, и стоматологи нам не нужны...