Владимир Ретиш
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Краткая информация

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Владимир Ретиш
29 мин.
Письмо Человеку Владимир Ретиш 3
Ну, Здравствуй, милый! Как жизнь? Что ты так неопределенно замотал головой? Что? Ну вот ты проснулся, почесался, потянулся... Эх, жизнь - да? Сейчас ты начнешь свой замкнутый круг... что ты там задумал? А, все по старому - в заначке пошарим, пойдем куды нибуТь! А
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