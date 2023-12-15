Письмо Человеку Владимир Ретиш 3

Ну, Здравствуй, милый! Как жизнь? Что ты так неопределенно замотал головой? Что? Ну вот ты проснулся, почесался, потянулся... Эх, жизнь - да? Сейчас ты начнешь свой замкнутый круг... что ты там задумал? А, все по старому - в заначке пошарим, пойдем куды нибуТь! А

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