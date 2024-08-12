Алекс Новиков
СтенаПубликацииФотоВидеоКомментарииПрофильДрузьяСайты
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • 0 друзей
Алекс Новиков
Когда я прочитал новость о том, что Геральт не будет главным героем в "Ведьмак 4", у меня возникло смешанное чувство. С одной стороны, Геральт из Ривии стал символом всей серии, и сложно представить "Ведьмака" без этого харизматичного ведьмака. Его история, голос Дага Кокла, мрачный юмор и
...Далее

Картина дня

наверх