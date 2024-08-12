Когда я прочитал новость о том, что Геральт не будет главным героем в "Ведьмак 4", у меня возникло смешанное чувство. С одной стороны, Геральт из Ривии стал символом всей серии, и сложно представить "Ведьмака" без этого харизматичного ведьмака. Его история, голос Дага Кокла, мрачный юмор и