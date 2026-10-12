Тренды спецодежды в России в 2026 году В 2026 году спецодежда в России стала не просто рабочей формой. От неё ждут защиты, комфорта, долговечности и понятного подтверждения качества. Для производителей и поставщиков важны также стабильные поставки, маркировка и быстрая работа с корпоративными ... Далее