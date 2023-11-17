Автор: Ваш киберспортивный контрактивист Зубаеров Владислав Владимирович из города Ломоносова... // Уилл : [ Уилл в супермаркете. Песня его отца «Santa’s Super Sleigh» начинает играть из динамиков. ] - Уилл : Вот дерьмо! Этого не может быть. Чертово 19 ноября... Шесть недель до Рождества, а они уже

Далее