Автор: Ваш киберспортивный контрактивист Зубаеров Владислав Владимирович из города Ломоносова... // Уилл : [ Уилл в супермаркете. Песня его отца «Santa’s Super Sleigh» начинает играть из динамиков. ] - Уилл : Вот дерьмо! Этого не может быть. Чертово 19 ноября... Шесть недель до Рождества, а они ужеДалее
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Автор: Ваш киберспортивный контрактивист Зубаеров Владислав Владимирович из города Ломоносова... // Уилл : [ Уилл в супермаркете. Песня его отца «Santa’s Super Sleigh» начинает играть из динамиков. ] - Уилл : Вот дерьмо! Этого не может быть. Чертово 19 ноября... Шесть недель до Рождества, а они ужеДалее