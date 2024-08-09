Указал день своего рождения "21.01.1999"Заполнил раздел "любимые книги" : "https://granit777.ru/"Заполнил раздел "любимая еда" : "https://granit777.ru/"Заполнил раздел "любимые игры" : "https://granit777.ru/"Заполнил раздел "любимая музыка" : "https://granit777.ru/"Заполнил раздел "любимые фильмы"...Далее
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 21.01.1999, 25 лет
- Высшее
- https://granit777.ru/
- 0 друзей