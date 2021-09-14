Странно, наоборот диетологи советуют питаться дробно. Я так и делаю, обязательно ем овощи, не ем полуфабрикатов. Чтобы сохранить молодость принимаю курсом эваларовский карнозин, удобно заказывать на фитомаркет.ру. повышает работоспособность, помогает быстрее восстановиться после физических нагрузок.
Краткая информация
- 0 друзей
Читать далее
Ой, да, суставы наши нужно вовремя поддерживать, чтобы они нам дольше прослужили. У меня одно время был артрит, знаю, какое это состояние – боль, скованность в движениях. Курсами хондропротекторы стала принимать, чтобы воспаление снимать и обезболивать, эваларовскую хонду МСМ чаще всего покупаю.