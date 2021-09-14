Краткая информация

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Naidda
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Странно, наоборот диетологи советуют питаться дробно. Я так и делаю, обязательно ем овощи, не ем полуфабрикатов. Чтобы сохранить молодость принимаю курсом эваларовский карнозин, удобно заказывать на фитомаркет.ру. повышает работоспособность, помогает быстрее восстановиться после физических нагрузок.

ГлагоL

Дуров поделился советами «правильного старения»

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Naidda
поделилась постом

Ой, да, суставы наши нужно вовремя поддерживать, чтобы они нам дольше прослужили. У меня одно время был артрит, знаю, какое это состояние – боль, скованность в движениях. Курсами хондропротекторы стала принимать, чтобы воспаление снимать и обезболивать, эваларовскую хонду МСМ чаще всего покупаю.

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Артроз или артрит? Почему важно знать их отличия

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