Ой, да, суставы наши нужно вовремя поддерживать, чтобы они нам дольше прослужили. У меня одно время был артрит, знаю, какое это состояние – боль, скованность в движениях. Курсами хондропротекторы стала принимать, чтобы воспаление снимать и обезболивать, эваларовскую хонду МСМ чаще всего покупаю.