Краткая информация

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Наталья
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Здравствуйте! Хотелось бы выразить особую благодарность девочкам из салона БонЖур на Щукинской. Проходила у них совсем недавно процедуру лазерной эпиляции - всё очень понравилось. Вежливо приняли, профессионально провели процедуру, рассказали о акциях, которые действуют. Спасибо, теперь я Ваш

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РЖАКА

Если вы белая и пушистая - вам пора в солярий и на эпиляцию

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Наталья
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Хочу сказать огромное спасибо специалистам косметологического центра Бонжур! Придя сюда, вы попадаете не только в приятную, дружелюбную атмосферу, но и в руки отличных специалистов. Этим людям можно доверить свое лицо и не бояться о каких-либо негативных последствиях. Здесь не навязывают ненужные

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ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

Почему возникают милиумы и что делать, чтобы не дать им испортить вам лицо

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Наталья
поделилась постом

Здравствуйте! Хотелось бы выразить особую благодарность девочкам из салона БонЖур на Щукинской. Проходила у них совсем недавно процедуру лазерной эпиляции - всё очень понравилось. Вежливо приняли, профессионально провели процедуру, рассказали о акциях, которые действуют. Спасибо, теперь я Ваш

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ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

Лазерная эпиляция или фотоэпиляция: чем они различаются

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