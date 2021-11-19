Здравствуйте! Хотелось бы выразить особую благодарность девочкам из салона БонЖур на Щукинской. Проходила у них совсем недавно процедуру лазерной эпиляции - всё очень понравилось. Вежливо приняли, профессионально провели процедуру, рассказали о акциях, которые действуют. Спасибо, теперь я Ваш
Краткая информация
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Хочу сказать огромное спасибо специалистам косметологического центра Бонжур! Придя сюда, вы попадаете не только в приятную, дружелюбную атмосферу, но и в руки отличных специалистов. Этим людям можно доверить свое лицо и не бояться о каких-либо негативных последствиях. Здесь не навязывают ненужные
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Здравствуйте! Хотелось бы выразить особую благодарность девочкам из салона БонЖур на Щукинской. Проходила у них совсем недавно процедуру лазерной эпиляции - всё очень понравилось. Вежливо приняли, профессионально провели процедуру, рассказали о акциях, которые действуют. Спасибо, теперь я Ваш