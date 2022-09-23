Космический телескоп «James Webb» получил самые детальные снимки Нептуна и его колец за последние более чем тридцать лет. Посмотреть снимки можно тут https://eznews.ru/4294/
Краткая информация
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