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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запустил производство чиллеров для промышленного охлаждения. Оборудование предназначено для кондиционирования воздуха и обеспечения холодом сложных технологических процессов производства. Первый серийный образец установлен и введен в эксплуатацию на

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