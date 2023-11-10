ночные сообщения странные, частые командировки чего раньше не замечалось за ним все это также и я проходила да и жить стали прямо как соседи, не секса не разговоров. 3аговорили с подругой знакомой за эту тему. 0на дала номер своего друга айтишника который ей помог с таким вопросом.0н удаленно

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