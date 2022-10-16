Частичная мобилизация должна завершиться в течение 2 недель, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Также он отметил, что приемная Госдумы будет в приоритетном порядке рассматривать сообщения о проблемах с частичной мобилизацией. Нам необходимо сделать все, чтобы