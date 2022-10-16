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Политика 24

КНР показала свою решимость противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость острова Тайвань, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ХХ съезда Компартии. Также он отметил, что Китай будет стремиться к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать

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Политика 24

Частичная мобилизация должна завершиться в течение 2 недель, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Также он отметил, что приемная Госдумы будет в приоритетном порядке рассматривать сообщения о проблемах с частичной мобилизацией. Нам необходимо сделать все, чтобы

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Политика 24

Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов дорожного хозяйства России. Дорожное хозяйство – важная, неотъемлемая составляющая единой транспортной системы страны, от эффективной работы которой во многом зависят бесперебойное сообщение между регионами,

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