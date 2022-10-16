КНР показала свою решимость противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость острова Тайвань, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ХХ съезда Компартии. Также он отметил, что Китай будет стремиться к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать
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Частичная мобилизация должна завершиться в течение 2 недель, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Также он отметил, что приемная Госдумы будет в приоритетном порядке рассматривать сообщения о проблемах с частичной мобилизацией. Нам необходимо сделать все, чтобы
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Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов дорожного хозяйства России. Дорожное хозяйство – важная, неотъемлемая составляющая единой транспортной системы страны, от эффективной работы которой во многом зависят бесперебойное сообщение между регионами,