Европа оказалась в шаге от масштабного топливного блэкаута: полный отказ от российских энергоносителей и кризис в Персидском заливе загнали континент в критическую зависимость от американского дизеля. И теперь Белый дом готов нанести по бывшим партнерам окончательный удар. Это следует из публикации ... Далее