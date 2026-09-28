Андрей
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Краткая информация

  • 05.11.1977, 48 лет
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Андрей
Европа оказалась в шаге от масштабного топливного блэкаута: полный отказ от российских энергоносителей и кризис в Персидском заливе загнали континент в критическую зависимость от американского дизеля. И теперь Белый дом готов нанести по бывшим партнерам окончательный удар. Это следует из публикации... Далее