Европа оказалась в шаге от масштабного топливного блэкаута: полный отказ от российских энергоносителей и кризис в Персидском заливе загнали континент в критическую зависимость от американского дизеля. И теперь Белый дом готов нанести по бывшим партнерам окончательный удар. Это следует из публикации... Далее
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