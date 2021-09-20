Самый богатый на свете - Ветер. Люди бросают на него слова и деньги, В полусвете бросают надежды - И любовь, к сожалению, тоже. Верно, когда-то его бросила Весна. Нелепая Весна, бредовая - Из-за неё и мы не удел, Люди бросают снова и снова На ветер потоки идей. Потоки людей - дичь, да и только! За