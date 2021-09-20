Краткая информация

  • 01.08.1974, 47 лет
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Юлия Моя

Общество

Твори добро - это заразительно!

Насколько важна порой всего одна искра добра, чтобы зажечь сердце человека... Ведь в своей суете мы забываем и теряем эмоции, чувства и самих себя...
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Юлия Моя

Развлечения

Ночные мостовые...

Ночные мостовые... Вечерняя тишина нас укрывает теплом от фонарей Брусчатка греет дневным теплом от солнечного света Ночной город тайны открывает мерцаньем ламп прожекторов....
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Юлия Моя

Заполнила раздел "любимые фильмы" : "Каждый вечер в одиннадцать"Изменила свое имя на "Юлия"

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Юлия Моя

Самый богатый на свете - Ветер. Люди бросают на него слова и деньги, В полусвете бросают надежды - И любовь, к сожалению, тоже. Верно, когда-то его бросила Весна. Нелепая Весна, бредовая - Из-за неё и мы не удел, Люди бросают снова и снова На ветер потоки идей. Потоки людей - дичь, да и только! За

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