Твори добро - это заразительно!
Насколько важна порой всего одна искра добра, чтобы зажечь сердце человека... Ведь в своей суете мы забываем и теряем эмоции, чувства и самих себя...Читать далее
Заполнила раздел "любимые фильмы" : "Каждый вечер в одиннадцать"Изменила свое имя на "Юлия"
Самый богатый на свете - Ветер. Люди бросают на него слова и деньги, В полусвете бросают надежды - И любовь, к сожалению, тоже. Верно, когда-то его бросила Весна. Нелепая Весна, бредовая - Из-за неё и мы не удел, Люди бросают снова и снова На ветер потоки идей. Потоки людей - дичь, да и только! За