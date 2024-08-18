https://bookriver.ru/book/evgeniya-parizena-vam-konets-eva-grigorevna Мой новый студент, хам и извращенец. Он решил всеми силами соблазнить свою преподавательницу по математике. Меня отговаривали не идти в этот университет, где Егор Фролов творит самое настоящее безумие. Но, увы, я не смогла...Далее
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Изменил свое имя на "Евгения"
https://bookriver.ru/book/evgeniya-parizena-angel-v-plenu-u-ubiitsy Сначала я влюбилась в его улыбку, а после в притягательные серые глаза. Запуталась, как муха в паутине и не смогла выбраться. Казалось, он идеальный мужчина во всех отношениях. Добрый ангел с большим пребольшим сердцем. Но к...Далее
Добавил свое фото обложки