Украина получит от Словакии 30 боевых гусеничных машин пехоты BVP-1, а Словакия получит от Германии 15 танков Leopard. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Twitter. "Мой заместитель только что подписал соглашение с заместителем министра обороны Германии. Словакия пришлет в Украину