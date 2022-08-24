Краткая информация
- 0 друзей
Против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ из-за видео на его YouTube-канале Я в Телеграм https://t.me/yursumy
Война на Украине — полгода спустя: дипломатическое «поле боя» Россия выигрывает вчистую Да, именно вчистую. Причем нынешней зимой здесь ожидается очень мощное «контрнаступление» на позиции Лондона и Вашингтона... Я в Телеграм https://t.me/yursumy
Читать далее
Украина получит от Словакии 30 боевых гусеничных машин пехоты BVP-1, а Словакия получит от Германии 15 танков Leopard. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Twitter. "Мой заместитель только что подписал соглашение с заместителем министра обороны Германии. Словакия пришлет в Украину