Алиса Сторова
СтенаПубликацииФотоВидеоКомментарииПрофильДрузьяСайты
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • 09.05.2004, 19 лет
  • Студент
  • В активном поиске
  • 0 друзей
Алиса Сторова
1 д.

Указала день своего рождения "09.05.2004"Заполнила раздел "любимые игры" : "Dark souls 3,Cuphead"Заполнила раздел "любимая музыка" : "Дом кукол,Торба на круче,Операция пласте…"Заполнила раздел "любимые фильмы" : "Приключения паддингтона,Луговые собачки"Изменила свое

Далее

Картина дня

наверх