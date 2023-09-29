Указала день своего рождения "09.05.2004"Заполнила раздел "любимые игры" : "Dark souls 3,Cuphead"Заполнила раздел "любимая музыка" : "Дом кукол,Торба на круче,Операция пласте…"Заполнила раздел "любимые фильмы" : "Приключения паддингтона,Луговые собачки"Изменила своеДалее
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