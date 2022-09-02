Реал не хочет отпускать Модрича. У Модрича контракт окончился этим лето,но был продлен. Реал хочет подписать Модрича ещё на один сезон. Луке через неделю исполнится 37 и его решение будет зависеть от его уровня игры от того как Реал проявит в лиге. Модрич сыграл 3 матча забил гол и отдал 1 передачу.