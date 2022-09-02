Реал не хочет отпускать Модрича. У Модрича контракт окончился этим лето,но был продлен. Реал хочет подписать Модрича ещё на один сезон. Луке через неделю исполнится 37 и его решение будет зависеть от его уровня игры от того как Реал проявит в лиге. Модрич сыграл 3 матча забил гол и отдал 1 передачу.
Краткая информация
- 13.02.1985, 37 лет
- В браке
- 0 друзей
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Промес стал лучшим в РПЛ в августе 2022. По голосованию болельщиков и экспертов лиги Промес был признан лучшим игроком. Он в августе сыграл 4 матча,4 года и одна передача. В сезоне 7 матчей,7 голов и одна передача. За награду Winlaine боролись Малколм(зенит) Шунин (Динамо) и Хесус (ЦСКА). Пока
Указал день своего рождения "13.02.1985"Изменил семейное положение на "Женат"