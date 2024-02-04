Вы не представляете, как же всё это раздражает, когда нам постоянно беззастенчиво звонят со спам-номера или от неизвестных пользователей. Совершенно неважно, сколько раз вы отклоните подобные крайне навязчивые звонки. Они всё равно неоднократно звонят и звонят вам дальше, и значит постоянно...Далее
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 0 друзей