Указал свою профессию - "радиотехник"
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Краткая информация
- 24.10.1962, 61 год
- Специальное
- В браке
- радиотехник
- 0 друзей
Указал день своего рождения "24.10.1962"Изменил свое образование на "Специальное"Изменил семейное положение на "Женат"