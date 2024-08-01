Ремонт в средиземноморском стиле, какой он. Побережье и южное солнце диктуют простой образ жизни. Люди в странах Средиземноморья знают, что такое счастье и комфорт. Если не хватает этого, можно сделать ремонт в этом стиле. Средиземноморский стиль — это архитектура и дизайн, которые начали