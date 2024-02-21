Наталья Молчанова
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Краткая информация

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Наталья Молчанова
52 мин.
Сейчас одна из актуальный тем в России - это проблема безнадзорных животных и участившиеся случаи нападения и гибели людей. Эти трагические случаи привели к массовым убийствам собак. По сути, мы видим самосуд людей и совершенно безграмотные и неэффективные меры администраций регионов и нашего
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