Светлана Губенко
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Краткая информация

  • 27.06.1983, 40 лет
  • 0 друзей
Светлана Губенко
1 д.
сейчас. возможен, Овдеевский кател! Я не. исключаю , дальнешее продвижения наших солдат! бои . идут, очень тяжолые! враг. Огрызаеться, пытается наступать! но. покаместь, без результата и продвижение! теряет. технику, и контроль над некоторыми участками!
Светлана Губенко
1 д.
у нас . сейчас, настоящая вайна! наши. братья, Русские солдаты освобождают нас! очень. скоро, начнутся настоящи бои у нас! Россия. сейчас, нас освобождает! проливает. кровь, и сражаеться до последнява! наши. Русские, солдаты. продвигаются в перед! Я Знаю. что, Россия. победит обязательно! Авдеевка.
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