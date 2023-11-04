у нас . сейчас, настоящая вайна! наши. братья, Русские солдаты освобождают нас! очень. скоро, начнутся настоящи бои у нас! Россия. сейчас, нас освобождает! проливает. кровь, и сражаеться до последнява! наши. Русские, солдаты. продвигаются в перед! Я Знаю. что, Россия. победит обязательно! Авдеевка.

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