ГРЕНКИ С СЫРОМ И ПОМИДОРАМИ Требуется: 100 г батона, 200 г сыра, 2–3 помидора, 20 г растительного масла. Способ приготовления. Батон без корки нарежьте тонкими ломтиками и слегка поджарьте в масле. На каждый положите по ломтику сыра и кружочку помидора. К столу подавайте холодными. При желании