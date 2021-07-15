ГРЕНКИ С СЫРОМ И ПОМИДОРАМИ Требуется: 100 г батона, 200 г сыра, 2–3 помидора, 20 г растительного масла. Способ приготовления. Батон без корки нарежьте тонкими ломтиками и слегка поджарьте в масле. На каждый положите по ломтику сыра и кружочку помидора. К столу подавайте холодными. При желании
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БАКЛАЖАНЫ, ЖАРЕННЫЕ С ЯЙЦАМИ Требуется: 400 г баклажанов, 2–3 яйца, 40 г растительного масла, 250 г воды, соль, перец, 50 г молока. Способ приготовления. Баклажаны порежьте кружочками, посолите, залейте водой. Яйца взбейте в неглубокой тарелке с солью, перцем и молоком. Баклажаны обмакните в смесь
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БАКЛАЖАНЫ ЖАРЕНЫЕ Требуется: 300 г баклажанов, 30 г растительного масла, 10 г муки, соль, перец, зелень петрушки и укропа. Способ приготовления. Не очень крупные баклажаны очистите от кожуры, удалите семена и нарежьте кружочками. Посыпьте солью, перцем и дайте постоять Поливали на, чтобы они