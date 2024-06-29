Указал день своего рождения "26.09.1971"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "юрист"Изменил семейное положение на "Есть подруга"
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Краткая информация
- 26.09.1971, 52 года
- Высшее
- Есть пара
- юрист
- 0 друзей