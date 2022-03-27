Сижу на кухне, водку пью и от тоски в окно гляжу, а за окном гуляет ветер.... Дальше не придумал.. Присоединяйтесь.Давайте Все стихи писать, чем о войне нам рассуждать!
Краткая информация
- 03.02.1967, 55 лет
- 8 друзей
Указал день своего рождения "03.02.1967"
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Я читаю комментарии к статьями про наших деятелей культуры и спорта, которые покинули Россию в свете последних событий и удивляюсь нашей культуре общения. Столько гадости и пошлости, даже не с чем сравнить.Вы плюёте им в след, на самом деле вы плюёте на себя. Мы их любим не за их политические
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