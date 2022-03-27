Я читаю комментарии к статьями про наших деятелей культуры и спорта, которые покинули Россию в свете последних событий и удивляюсь нашей культуре общения. Столько гадости и пошлости, даже не с чем сравнить.Вы плюёте им в след, на самом деле вы плюёте на себя. Мы их любим не за их политические