Как выбрать садовый зонт для дачи и террасы Летом на даче нет ничего приятнее, чем посидеть с чашкой чая на террасе. Но как только солнце начинает припекать, зонт из декоративного элемента превращается в необходимость. Цены на садовые зонты разнятся от нескольких сотен рублей до десятков тысяч. ... Далее