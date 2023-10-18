Указал день своего рождения "05.06.1991"Изменил семейное положение на "В активном поиске"Далее
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Краткая информация
- 05.06.1991, 32 года
- В активном поиске
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Ищу не курящею и не пьющею вообще добрую простую верную правдивую вкусно готовила и не жадную не на чём и водила машину женщину от 18 лет до 38 лет. Для семьи любви и ласок. Правда у меня самого при стоячем виде до 10 см члена. Займись моим членом чтобы я был активным купи гели или мази дляДалее
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