Яна Багдасарова
СтенаПубликацииФотоВидеоКомментарииПрофильДрузьяСайты
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • 06.01.1979, 45 лет
  • 1 друг
Яна Багдасарова
Указала день своего рождения "06.01.1979"Указала свой статус: "Психолог Сексолог Биоэнергет, работаю с квантовыми полями, программами в подсознании, диагностирую вашу трудность за 5 мин.и дам решение, чтобы прийти к желаемому результату."
Яна Багдасарова
Мама у меня трудности!
Вы словно как в детстве, когда разбили коленку или заболели просили маминой любви , маминого внимания. Во многих семьях, только так можно было получить мамину любовь, ласку и заботу. Вы это делали не осозновая и у вас выроботалась привычка, что когда я болею, мама обращает
...Далее

Картина дня

наверх