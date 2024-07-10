Мама у меня трудности!

Вы словно как в детстве, когда разбили коленку или заболели просили маминой любви , маминого внимания. Во многих семьях, только так можно было получить мамину любовь, ласку и заботу. Вы это делали не осозновая и у вас выроботалась привычка, что когда я болею, мама обращает