Указал день своего рождения "02.08.1988"Изменил семейное положение на "Не женат"Указал свой статус: "Люди потеряли все моральные устои, выкинули из головы такое понятие как выбор и забыли про семейные ценности. Любовь и поддержка исчезла из сердец. Если оно всё так, то этот конченый мир явно не для