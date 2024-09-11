Александр Крупенин
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Краткая информация

  • 02.08.1988, 36 лет
  • Ничего серьёзного
  • 0 друзей
Александр Крупенин
Указал день своего рождения "02.08.1988"Изменил семейное положение на "Не женат"Указал свой статус: "Люди потеряли все моральные устои, выкинули из головы такое понятие как выбор и забыли про семейные ценности. Любовь и поддержка исчезла из сердец. Если оно всё так, то этот конченый мир явно не для
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