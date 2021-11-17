ТЕКСТ "Легендарный Nissan GTR" 🔍 ☀ Уникальность: 99% ☀ Всего символов: 7328 ☀ Связность текста: 85.18% ✅ Статистика: antiplagiat.ru, text.ru Предисловие "…Аббревиатура GTR знакома многим автолюбителям, расшифровывается как Gran Turismo Racing. Автомобиль Nissan GTR в современном исполнении начинал
Краткая информация
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«Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулём, успеха в любой поездке, удачи и счастья на любой дороге» )) #тексты , #автомобили , #копирайт , #готовыйтекст , #текстподзаказ , #работа , #автотематика , #рерайт , #интересное , #история ,
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