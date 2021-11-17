«Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулём, успеха в любой поездке, удачи и счастья на любой дороге» )) #тексты , #автомобили , #копирайт , #готовыйтекст , #текстподзаказ , #работа , #автотематика , #рерайт , #интересное , #история ,