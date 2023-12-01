Указал день своего рождения "15.12.1964"Изменил свое образование на "Неоконченное высшее"Указал свою профессию - "Музыкант"Изменил семейное положение на "Женат"Далее
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Краткая информация
- 15.12.1964, 58 лет
- Неоконченное высшее
- В браке
- Музыкант