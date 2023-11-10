Aleksandr Krapivin
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Краткая информация

  • 13.01.1964, 59 лет
  • Неоконченное высшее
  • Ничего серьёзного
  • Индивидуальный предприниматель.
  • 0 друзей
Aleksandr Krapivin
16 ч.
Указал день своего рождения "13.01.1964"Заполнил раздел "любимые книги" : "Поэзия, фантастика,Романы,Хоррор"Заполнил раздел "любимая еда" : "Пельмени,салаты, блюда из картофеля,птиц…"Заполнил раздел "любимые игры" : "шашки,баскетбол,хоккей,шахматы"Заполнил раздел
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