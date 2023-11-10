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Краткая информация
- 13.01.1964, 59 лет
- Неоконченное высшее
- Ничего серьёзного
- Индивидуальный предприниматель.
- 0 друзей
Указал день своего рождения "13.01.1964"Заполнил раздел "любимые книги" : "Поэзия, фантастика,Романы,Хоррор"Заполнил раздел "любимая еда" : "Пельмени,салаты, блюда из картофеля,птиц…"Заполнил раздел "любимые игры" : "шашки,баскетбол,хоккей,шахматы"Заполнил разделДалее