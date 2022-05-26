Краткая информация

  • 0 друзей
Татьяна Чиркина

Кто сказал, что в России повысился процент безработных? На каждом вебинаре и марафоне говорят о потоке людей пришедших в сетевой. Вы этому верите? Я нет. Вот в хайпы пошли. В комментариях пишут, что боятся обмануться, а сами обманываются. Работа везде в интернете одинаковая. Приглашения. Только

Читать далее
Обсудить
Татьяна Чиркина

Тут подумала, НЕ ВАЖНО где мы работаем, вопрос в другом 1. За личное подключение ты получаешь 100% на вывод? (Первого, второго, третьего и т.д.) 2. Возвращаются ли к тебе твои личные партнёры и приносят 100% доход повторно и многократно, на вывод? 3. Когда твоя команда растёт, растут ли твои доходы

Читать далее
Обсудить
Татьяна Чиркина

Как распознать свои истинные желания? Есть простое игровое упражнение, которое поможет узнать, чего ты хочешь на самом деле и как этого достичь.Называется оно Выигрыш в лотерею ✅На листе бумаги напиши всё, что бы тебе хотелось сделать, если ты выиграешь в лотерею много денег ✅Выбери те желания,

Читать далее
Обсудить

Картина дня

наверх