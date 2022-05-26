Кто сказал, что в России повысился процент безработных? На каждом вебинаре и марафоне говорят о потоке людей пришедших в сетевой. Вы этому верите? Я нет. Вот в хайпы пошли. В комментариях пишут, что боятся обмануться, а сами обманываются. Работа везде в интернете одинаковая. Приглашения. Только
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Тут подумала, НЕ ВАЖНО где мы работаем, вопрос в другом 1. За личное подключение ты получаешь 100% на вывод? (Первого, второго, третьего и т.д.) 2. Возвращаются ли к тебе твои личные партнёры и приносят 100% доход повторно и многократно, на вывод? 3. Когда твоя команда растёт, растут ли твои доходы
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Как распознать свои истинные желания? Есть простое игровое упражнение, которое поможет узнать, чего ты хочешь на самом деле и как этого достичь.Называется оно Выигрыш в лотерею ✅На листе бумаги напиши всё, что бы тебе хотелось сделать, если ты выиграешь в лотерею много денег ✅Выбери те желания,
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