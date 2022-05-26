Как распознать свои истинные желания? Есть простое игровое упражнение, которое поможет узнать, чего ты хочешь на самом деле и как этого достичь.Называется оно Выигрыш в лотерею ✅На листе бумаги напиши всё, что бы тебе хотелось сделать, если ты выиграешь в лотерею много денег ✅Выбери те желания,