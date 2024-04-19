Изменила свою фамилию на "Кирсанова"Изменила свое имя на "Анастасия"
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 22.10.1969, 54 года
- В браке
- 1 друг
Указала день своего рождения "22.10.1969"Изменила свою фамилию на "Ершова"Изменила свое имя на "Наталия"
Изменил семейное положение на "Женат"Указал свой псевдоним - "Natali22"
Изменил свою фамилию на "Кирсанова"Изменил свое имя на "Анастасия"
Внимание, мужчины! Я хочу дать вам советы, как спастись от некоторых из нас. На днях ко мне пришла клиентка и попросила приворожить мужчину. У нее очень красивая история первой любви, и она прожила много лет, так и не выйдя замуж. Был ребенок от нелюбимого сожителя. И вот в город приехал мужчина, в...Далее