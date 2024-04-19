Анастасия Кирсанова
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Краткая информация

  • 22.10.1969, 54 года
  • В браке
  • 1 друг
Наталия Ершова
Изменила свою фамилию на "Кирсанова"Изменила свое имя на "Анастасия"
Наталия Ершова
Указала день своего рождения "22.10.1969"Изменила свою фамилию на "Ершова"Изменила свое имя на "Наталия"
Наталия Ершова
Внимание, мужчины! Я хочу дать вам советы, как спастись от некоторых из нас. На днях ко мне пришла клиентка и попросила приворожить мужчину. У нее очень красивая история первой любви, и она прожила много лет, так и не выйдя замуж. Был ребенок от нелюбимого сожителя. И вот в город приехал мужчина, в
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