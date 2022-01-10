Портал ОКНА МЕДИА публикует данные по объему ввода жилья в России за 12 месяцев 2021 года. Насколько увеличились показатели и каковы объемы запуска нового строительства, в материале портала ОКНА МЕДИА. Источник портал ОКНА МЕДИА:
Краткая информация
- Доктор наук
- 0 друзей
Читать далее
Читать далее
Что объединяет Ливерпульский университет, библиотеку Ланкастерского вуза и премию в области технических наук? Все они названы в честь сэра Аластера Пилкингтона, разработавшего революционный метод производства листового стекла, который и сегодня применяют во всем мире. Источник портал ОКНА МЕДИА:
Почему окна из теплого алюминия в 6 раз теплее холодного
Алюминий – особенный материал в остеклении с большими возможностями. Даже простые алюминиевые окна выглядят более статусно, чем пластиковые. Что говорить о премиальных конструкциях! В каких случаях стоит выбирать теплый алюминий и каких марок?Читать далее
Читать далее
Размер окон в частном доме – важный этап проектирования, от которого зависит масштаб панорамы за окном, объем солнечного света, расстановка мебели, расположение отопительных приборов. Как правильно рассчитать размер окон, чтобы учесть все нюансы? Источник портал ОКНА МЕДИА: