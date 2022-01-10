Что объединяет Ливерпульский университет, библиотеку Ланкастерского вуза и премию в области технических наук? Все они названы в честь сэра Аластера Пилкингтона, разработавшего революционный метод производства листового стекла, который и сегодня применяют во всем мире. Источник портал ОКНА МЕДИА: