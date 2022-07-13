Силы, дающие жизнь космосу, идентичны тем, которые делают людей живыми. В тантризме символизировать эту космическую и человеческую энергию будет кундалини, которая проявляется как жизненная сила, дыхание и речь одновременно. Андре Паду Теория Речи (Vac)