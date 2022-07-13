Силы, дающие жизнь космосу, идентичны тем, которые делают людей живыми. В тантризме символизировать эту космическую и человеческую энергию будет кундалини, которая проявляется как жизненная сила, дыхание и речь одновременно. Андре Паду Теория Речи (Vac)
Краткая информация
- 0 друзей
▶ В этом чате можно поговорить: ✅ о метафизике и философии тантризма, ✅ различных практиках самоисследования, ✅ о психологии, ✅ о науке, ✅ о магии ✅ заказать консультацию (оракул Шри Матрика) ✅ заказать гармонизирующий ритуал (Абхичара) https://t.me/matrika_abhichara
Диагностика и предсказания