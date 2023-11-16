О НАС

Мастерская маслодела ДОБРОПОЛЕ – это семейное предприятие, мы делаем 36 видов сыродавленных живых растительных масел, ореховые пасты и урбеч.





Простые чистые составы, премиального качества масла первого холодного отжима старинным способом на прессе, ореховые пасты и урбеч – на мельнице с

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