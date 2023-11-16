Изменил свою фамилию на "мастерская"Изменил свое имя на "Доброполе"Далее
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Краткая информация
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О НАС
Мастерская маслодела ДОБРОПОЛЕ – это семейное предприятие, мы делаем 36 видов сыродавленных живых растительных масел, ореховые пасты и урбеч.
Простые чистые составы, премиального качества масла первого холодного отжима старинным способом на прессе, ореховые пасты и урбеч – на мельнице сДалее