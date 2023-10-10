Теплообменники являются ключевым элементом многих систем и устройств, которые используются в различных отраслях промышленности и повседневной жизни. Они играют важную роль в обеспечении эффективной передачи тепла между двумя средами без их прямого контакта. В основе работы теплообменника лежит

Далее