Денис Тихомиров
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Краткая информация

Денис Тихомиров
1 д.
Теплообменники являются ключевым элементом многих систем и устройств, которые используются в различных отраслях промышленности и повседневной жизни. Они играют важную роль в обеспечении эффективной передачи тепла между двумя средами без их прямого контакта. В основе работы теплообменника лежит
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